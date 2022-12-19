Канада конфіскує 26 мільйонів доларів компанії Абрамовича: куди спрямують гроші російського олігарха

Канада конфіскує 26 мільйонів доларів у компанії Granite Capital Holdings Ltd., що належить російському олігарху Роману Абрамович, який перебуває під економічними санкціями.

Про це повідомляється на сайті канадського МЗС.

У відомстві зазначили, що це перший випадок, коли Канада застосовує закон, який дозволяє за рішенням суду конфісковувати активи, що перебувають під санкціями.

Очільниця МЗС Мелані Жолі тепер повинна звернутися до суду із запитом про постійну конфіскацію активу на користь Канади.

"У разі конфіскації, отримані кошти зможуть бути використані для відновлення України та компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму", - йдеться у заяві.

В МЗС стверджують, що Канада є першою країною G7, яка запровадила такі заходи, "демонструючи свою рішучу відданість Україні, її відбудові та притягненню до відповідальності тих, хто наживався на режимі президента Путіна та підтримував його".

"Олігархи Путіна є співучасниками незаконного та варварського вторгнення Росії до України. Канада не буде притулком для їхніх нечесно здобутих прибутків, і сьогоднішнє оголошення демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб російські еліти заплатили ціну за підтримку жорстокого режиму Путіна. Це справедливо і доцільно, щоб російські активи використовувалися для допомоги у відбудові України", – заявила віце-прем'єр-міністр і міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

Абрамович під санкціями

Від початку затвердження списків санкцій Роман Абрамович відчайдушно бореться за титул найхитрішого російського олігарха. Потрібно сказати, поки він лідирує з великим відривом.

Роману Абрамовичу, у якого Британія та Європа намагаються відібрати всі гроші, і все рухоме та нерухоме майно, поки що вдається досить ефективно протистояти санкціям.

Незщодавно він перехитрив усіх і сховав усі свої яхти в Туреччині, яка не бере участі у складанні списків санкцій і нічого у путінських олігархів не заарештує

Раніше ми писали, що відомом про мільярдера Абрамовича, наближеного до Путіна.

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