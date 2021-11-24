Канада може збільшити військову допомогу Україні на тлі загрози вторгнення Росії

Канада може збільшити військову допомогу Україні на тлі загрози вторгнення Росії

Канада розглядає можливість переміщення військового корабля в Чорне море або передислокацію деяких винищувачів CF-18, які зараз базуються в Румунії.

Канада розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це інформує The Globe and Mail.

Новопризначена міністерка оборони Аніта Ананд розглядає можливість розгортання сотень додаткових військовослужбовців для підтримки канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчальній місії.

Канада розглядає й інші варіанти підтримки України, як от переміщення військового корабля в Чорне море або передислокацію деяких винищувачів CF-18, які зараз базуються в Румунії.

"Реагування на новий тиск Росії щодо України — перше серйозне міжнародне випробування пані Ананд після того, як минулого місяця вона була призначена міністром оборони, замінивши Харджіта Саджана. Вона та прем’єр-міністр Джастін Трюдо повинні вирішити, чи допомогла б подальша демонстрація підтримки України з боку Канади переконати Путіна (відмовитися від вторгнення до України — Ред.) чи навпаки, це підштовхне його до активніших дій", — розмірковують у виданні.

Зазначиом, що від 2015 року 200 військових фахівців із Канади навчають особовий склад української армії на Яворівському полігоні у Львівській області.

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Британія готова перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення.

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