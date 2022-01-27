Канада на три роки продовжить військову тренувальну місію в Україні - Трюдо

Канада на три роки продовжить військову тренувальну місію в Україні - Трюдо

Це коштуватиме Канаді 340 млн доларів.

Канада на три роки продовжить та суттєво розширить свою військову тренувальну місію в Україні UNIFIER.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“Сьогодні я постановив продовжити операцію UNIFIER ще на три роки, розширити цю тренувальну місію та надати Україні негайну допомогу”, - сказав Трюдо.

За його словами, це коштуватиме Канаді 340 млн дол. (близько 280 млн дол. США).

“Я дозволив Збройним силам Канади упродовж найближчих днів направити до України 60 військовослужбовців, які приєднаються до близько 200 жінок та чоловіків, які вже перебувають в країні. Надалі Збройні сили матимуть змогу довести кількість військовослужбовців в Україні до 400”, - наголосив прем’єр-міністр.

Він додав, що Канада також передасть Україні нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам.

“Наша відданість операції UNIFIER гарантує, що Збройні сили Канади продовжать підтримувати безпекові сили України, аби Україна могла захистити свій суверенітет, безпеку та територіальну цілісність”, - підсумував Трюдо.

Нагадаємо: у рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира - у Яворові. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування отримали понад 12 тисяч українських військових.

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