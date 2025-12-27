Канада надала Україні 2,5 млрд доларів: куди підуть кошти

Зеленський та Карні / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський 27 грудня прибув із візитом до Канади. У місті Галіфакс український лідер провів результативні переговори з прем’єр-міністром країни Марком Карні, головним підсумком яких стало оголошення про фінансову допомогу.

Про це Марк Карні сказав під час розмови з журналістами.

Він офіційно оголосив про виділення Києву 2,5 мільярда канадських доларів.

Ці кошти будуть спрямовані на економічну підтримку держави, зокрема на проєкти з відбудови інфраструктури, яка страждає від постійних російських атак.

«Варварська атака, яку ми побачили минулої ночі — удар по Києву, — показує, наскільки важливо, щоб ми стояли разом з Україною в цей складний час. І щоб ми створили умови для цього справедливого та тривалого миру, а також для справжньої відбудови», — наголосив Карні.

Нагадаємо, Зеленський вирушив до Флориди, де відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, треба працювати над тим, щоб був мінімум неузгоджених питань у майбутній мирній угоді, але в України є чіткі «червоні лінії» — зокрема, це питання окупованих територій і Запорізька АЕС.

Глава держави також наголосив, що паралельно триває робота над мирним планом із 20 пунктів. За його словами, цей документ передбачає участь і згоду чотирьох сторін — України, США, Європи та Росії. Без Москви реалізація такого плану неможлива.