Канада не поставила Україні систему NASAMS, яку обіцяла ще рік тому: немає навіть контракту

Канада досі не поставила Україні систему NASAMS, яку обіцяла надати ще рік тому.

У січні минулого року Канада оголосила, що передасть Україні систему зенітно-ракетної оборони вартістю 406 мільйонів доларів, більш відому як NASAMS. Однак досі цього не сталося.

Про це пише CTVnews.

Зазначається, що через рік після обіцянки одна з компаній, які беруть участь у створенні цього озброєння, заявила, що у неї немає навіть відповідного контракту.

Після того, як минув вже рік, представник Міністерства оборони Канади розповів, що відомство працює зі своїми американськими партнерами, щоб визначити терміни поставки. Згідно з планом, Канада сплатить уряду США всю вартість, а Штати укладуть угоду про зовнішні військові продажі з Україною напряму.

Це дозволить Оттаві не звертатися до американського уряду за додатковим схваленням для відправки системи в Україну, що необхідно під час продажу військових технологій США за межі країни.

Слід зазначити, що ракетні системи середньої дальності є критично важливими для захисту території України від російського терору.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, скільки засобів ППО потрібно Україні, щоб захиститись від ударів зараз. За його словами, кожне місто-мільйонник повинно, мінімум, мати одну батарею ЗРК Patriot. Кожна батарея ЗРК Patriot повинна мати захист із засобів середнього радіуса дії, таких як IRIS-T та NASAMS. А вони, своєю чергою, повинні мати захист малого радіуса дії, такий як Alvis Stormer, ЗРК Crotale, навіть радянські зразки – "Буки", "Куби", ЗРК "Тор-М2", "Оса-10" і, звісно ж, "Гепард" тощо.

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