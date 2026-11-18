Канада / © pixabay.com

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Уряд Канади оголосив про виділення додаткової військової допомоги Україні. Новий пакет передбачає фінансування закупівлі боєприпасів, обладнання для протиповітряної оборони та зимового спорядження, а також передавання майна із запасів канадської армії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство оборони Канади.

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Зокрема, Канада додатково спрямує 45 млн канадських доларів, або близько 35 млн доларів США, на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.

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«Канада додатково виділить 45 млн канадських доларів на чеську ініціативу щодо боєприпасів, таким чином довівши свій загальний внесок до 500 млн канадських доларів», — йдеться у повідомленні канадського оборонного відомства.

Що увійде до нового пакета допомоги

Крім фінансування чеської ініціативи, уряд Канади виділить близько 62 млн доларів США на закупівлю спеціалізованих датчиків для українських систем протиповітряної оборони.

Ще 23 млн доларів США спрямують на забезпечення українських військовослужбовців зимовим спорядженням.

Окрім цього, Збройні сили України отримають із запасів канадської армії 1,6 млн боєприпасів калібру 20 мм та 250 тисяч індивідуальних сухпайків.

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Таким чином, загальний обсяг нового фінансування становить близько 120 млн доларів США. Передавання боєприпасів і сухпайків передбачене додатково з наявних військових запасів Канади.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Канада хоче зблизитися з ЄС і допомогти Україні мільярдами

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