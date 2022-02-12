Канада порадила своїм громадянам провести необхідну підготовку, аби негайно покинути Україну

Дипломатичний та консульський персонал залишається доступним та готовим до надання громадянам Канади допомоги за потреби.

Усі громадяни Канади повинні невідкладно покинути Україну через загрозу російської агресії.

Про це в Оттаві заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ.

“У той час, як ми продовжуємо тісно співпрацювати із нашими партнерами та ретельно стежити за ситуацією, я закликаю усіх канадців в Україні провести необхідну підготовку, аби негайно покинути країну”, - сказала Жолі.

Вона підкреслила, що “нашим найвищим пріоритетом є безпека канадців”.

“Наш дипломатичний та консульський персонал залишається доступним та готовим до надання громадянам Канади допомоги за потреби. Однак, наша спроможність робити це може бути суттєво обмеженою”, - зазначила міністр.

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Жолі нагадала, що з початку лютого “ми закликаємо канадців уникати подорожей до України через постійні російські погрози та ризик збройного конфлікту”.

Нагадаємо, що МЗС Великої Британії, Ізраїлю, Чорногорії, Нідерландів, Норвегії та Латвії закликали своїх громадян залишити Україну. Перед цим такі заклики зробили Японія, Свої повідомлення зовнішньополітичні відомства опублікували на офіційних сайтах.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно залишити Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть до зони ймовірного конфлікту.

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