Канада – серед лідерів в оборонній підтримці: Зеленський поговорив з Трюдо

Канада – серед лідерів в оборонній підтримці: Зеленський поговорив з Трюдо

Зеленський обговорив з Трюдо оборонну підтримку України.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 14 червня.

Сторони обговорили оборонну підтримку України.

"Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, темою номер один була оборонна підтримка. Канада у ній – серед лідерів", – зазначив Зеленський.

Також президент подякував за те, що Канада стала першою державою, яка перевела на український рахунок в МВФ спеціальну допомогу – близько 800 млн доларів.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по заходу України і заявив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.

Читайте також: