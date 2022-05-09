Канада виділить Україні близько $40 мільйонів оборонної допомоги: подробиці

Новий пакет військової допомоги включатиме 18 камер для дронів, боєприпаси для гаубиць М777, вогнепальну зброю та набої.
Канада заявила про новий пакет військової допомоги для України вартістю 50 млн канадських доларів (близько 41 млн доларів США - ред.).
Про це оголосили в офісі глави уряду Канади Джастіна Трюдо після завершення візиту прем’єр-міністра до України, - пише Укрінформ.
“Прем’єр-міністр оголосив про додаткові заходи та кошти для подальшої підтримки України, серед яких виділення 50 млн канадських доларів у формі військової допомоги”, - сказали у Трюдо.
Зазначається, що новий пакет військової допомоги включатиме 18 камер для дронів, боєприпаси для гаубиць М777, вогнепальну зброю та набої, а також супутникові зображення високої роздільної здатності на 15 млн дол.
Нагадаємо, у неділю, 8 травня, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо перебував з візитом в Україні. Канадський прем'єр відвідав знищнене російськими окупантами місто-герой Ірпінь. Також під час візиту підняв прапор своєї країни над її дипломатичним представництвом у столиці України, що свідчить про повернення канадського посольства до Києва.
Також Трюдо зустрівся у Києві із українським президентом Володимиром Зеленським. Канадський політик, коментуючи свій візит до України, зауважив, що його країна "завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною".
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