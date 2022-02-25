Канада ввела санкції проти оточення Путіна, депутатів та майже 30 російських фінансових установ

Канада ввела санкції проти оточення Путіна, депутатів та майже 30 російських фінансових установ

Нові поправки накладають обмеження на 31 особу, які є ключовими членами найближчого оточення президента Путіна.

Канада заявила про запровадження додаткових санкцій щодо Росії через напад РФ на Україну.

Про це повідомляється в опублікованому на сайті уряду Канади документі.

"Нові поправки накладають обмеження на 31 особу, які є ключовими членами найближчого оточення президента Путіна, його близьких та членів сімей деяких осіб, на яких вже накладено санкції Канади, та 27 ключових фінансових установ", — наголошується в заяві.

"Крім того, поправки включатимуть 351 члена Державної Думи Росії, які проголосували за рішення про визнання "незалежності" так званих "Донецької" та "Луганської народних республік"", — наголошується в документі.