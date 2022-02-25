Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Канада ввела санкції проти оточення Путіна, депутатів та майже 30 російських фінансових установ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Канада ввела санкції проти оточення Путіна, депутатів та майже 30 російських фінансових установ

pixabay.com

Нові поправки накладають обмеження на 31 особу, які є ключовими членами найближчого оточення президента Путіна.

Канада заявила про запровадження додаткових санкцій щодо Росії через напад РФ на Україну. 

Про це повідомляється в опублікованому на сайті уряду Канади документі.

"Нові поправки накладають обмеження на 31 особу, які є ключовими членами найближчого оточення президента Путіна, його близьких та членів сімей деяких осіб, на яких вже накладено санкції Канади, та 27 ключових фінансових установ", — наголошується в заяві.

"Крім того, поправки включатимуть 351 члена Державної Думи Росії, які проголосували за рішення про визнання "незалежності" так званих "Донецької" та "Луганської народних республік"", — наголошується в документі.

Світ рішуче засуджує російське вторгнення до України і готує нові санкції проти Росії

Світ рішуче засуджує російське вторгнення до України і готує нові санкції проти Росії

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація