Канада закликала членів родин дипломатів покинути Україну через загрозу нападу РФ

Водночас посольство Канади у Києві і консульство у Львові залишатимуться відкритими.

Канада слідом за США, Великою Британією, Німеччиною та Австралією закликає членів родин дипломатів покинути Україну через побоювання вторгнення РФ.

Про це повідомляє видання The Globe And Mail з посиланням на джерела в уряді країни.

Як повідомило урядове джерело, дружини співробітників посольства та діти до 18 років отримали вказівку покинути Україну. Пізніше має з'явитися офіційне повідомлення про це.

"Безпека канадських дипломатів і родин, безсумнівно, є першочерговою", - сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 24 січня та додав, що уряд "відстежує ситуацію в Україні надзвичайно уважно".



Водночас на урядовому сайті Канади у розділі щодо подорожей статус поїздок до України оновили до "уникайте необов'язкових поїздок через постійні загрози з боку Росії та нарощування військ у країні та навколо неї".

Нагадаємо, 23 січня Держдеп США дозволив "добровільний виїзд" своїх дипломатів з України. Члени їхніх родин отримали наказ покинути українську територію. У Вашингтоні це пояснюють "особливою пересторогою". У МЗС України назвали "евакуацію" посольства США "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики".

Раніше спікерка Білого дому пояснила, що в уряді США завжди розробляли плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.

24 січня про "евакуацію" своїх дипломатів повідомили Велика Британія, Австралія та Німеччина.