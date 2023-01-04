Канада запевнила у подальшій підтримці України: що Трюдо сказав Зеленському

Канада не зупиниться у наданні Україні військової, фінансової та іншої допомоги для захисту від російської агресії.

Про це за підсумками телефонної розмови Володимира Зеленського і Джастіна Трюдо заявив офіс глави уряду Канади, - пише Укрінформ.

“Премʼєр-міністр підтвердив рішучість Канади й надалі надавати гуманітарну, військову, фінансову та іншу допомогу уряду та народу України протягом усього необхідного часу, аби уберегти його вільне, демократичне та безпечне майбутнє”, - йдеться у повідомленні. .

Політики обговорили останні події на полі бою в Україні та засудили обстріли, які чинять російські військові.

“Глава уряду передав найтепліші побажання українцям, які готуються відзначати православне Різдво попри російські обстріли”, - читаємо у повідомленні.

Трюдо переконаний, що 2023 рік принесе українцям мир. “Співрозмовники домовилися залишатися у тісному контакті та регулярно зв’язуватися”, - резюмували у відомстві.

У 2022 році Канада надала Україні фінансової підтримки на 2,5 млрд доларів. Окрім цього, ще 2,5 млрд доларів Канада надала у вигляді військової, гуманітарної та іншої допомоги.

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Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з Трюдо, як іще можемо посилити тиск на Росію. "Відчувається, що канадська допомога нашому захисту цього року збереже свою силу", – зауважив Зеленський.

Також раніше Україна отримала від Канади 15 генераторних освітлювальних веж.

До того ж Канада виділила Україні кошти для закупівлі генераторів.

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