Канада запевняє, що продовжить підтримувати українську економіку

В державному бюджеті Канади передбачено 1 млрд дол. на позику Україні через механізм МВФ.

Канада продовжить надаватиме Україні усіляку гуманітарну та фінансову допомогу.

Про це йшлося під час телефонної розмови між першим віцепрем’єр-міністром України Юлією Свириденко та міністром міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі, - пише Укрінформ.

“Міністр Енджі рішуче засудила неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну й російські напади на безневинних цивільних. Вона підтвердила відданість Канади зміцненню оборонних спроможностей та економіки України, а також солідарність із народом шляхом подальшої гуманітарної та фінансової допомоги”, - йдеться у повідомленні.

В цьогорічному державному бюджеті Канади передбачено 1 млрд дол. на позику Україні через механізм МВФ.

“Міністр Енджі розповіла, як Канада продовжує працювати із міжнародною спільнотою для впровадження ряду економічних заходів, спрямованих на притягнення до відповідальності Путіна та його посіпак й ізоляції Росії та білорусі від глобальної економіки”, - заявили у міністерстві.

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Також під час розмови йшлося про вплив російського вторгнення на глобальну продовольчу безпеку та ціни.

Напередодні міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що федеральний уряд Канади змінить свій закон про санкції, щоб дозволити перерозподіл вилучених та підсанкційних іноземних активів як компенсацію жертвам або допомогу у відновленні іноземної держави після війни.

Нагадаємо, уряд Великої Британії запровадив заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані проти народу України. Також ухвалено рішення про пільгові умови для українських товарів: Британія знизила до нуля всі ввізні мита для продукції з України та скасувала квоти.

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