Канада запровадила нову порцію санкцій проти Росії та Білорусі: вдарили по олігархах

Канада запровадила нову порцію санкцій проти Росії та Білорусі: вдарили по олігархах

Санкції запроваджені проти дев'яти росіян та дев'яти білорусів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Канада запровадила нові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення до України.

Про це голова ОП написав у Мережі 6 квітня.

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"Санкції запровадили проти російських олігархів Володимира Потаніна, Віктора Вексельберга, Кирила Шамалова, Дмитра та Галини Пумпянських, Вадима Мошковича, Леоніда Міхельсона та Олександра Винокурова", – йдеться в повідомленні.

Крім того, під санкції потрапив заступник начальника генштабу збройних сил Росії Ігор Костюков, йдеться у повідомленні на сайті канадського уряду.

Також Канада внесла до санкційного списку дев'ять громадян Білорусі: заступники міністра оборони країнигенерал-майор Андрій Жук, Андрій Бурдико (начальник тилу збройних сил) та Сергій Симоненко (начальник з озброєння).

До санкційного переліку також потрапили бізнесмени Олександр Шакутін, Володимир Пефтієв, Анатолій Тернавський, Павло Топузідіс, Євген Баскін та Валентин Байко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Ірландії та закликав запроваджувати подальші санкції. Він наголосив, що війна досі триває, тому варто зупиняти всю торгівлю з Росією, блокувати зв`язки російських банків з фінансовою системою світу, обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту.

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