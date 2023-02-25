Канада запровадила санкції проти 200 російських фізичних та юридичних осіб

У річницю початку повномасштабного російського вторгнення до України 24 лютого 2023 року, Канада додала майже 200 російських фізичних та юридичних осіб до списків санкцій.
Про це заявили в уряді прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, - пише Укрінформ.
“Канада запроваджує нові санкції проти юридичних та фізичних осіб, причетних до війни Росії проти України. Ці нові обмежувальні заходи розширяють санкції, запроваджені минулого року”, - йдеться у повідомленні.
Нові канадські санкції торкнуться 122 фізичних та 63 юридичних осіб, в тому числі півсотні підприємств оборонної сфери. До санкційного переліку було внесено кілька віцепрем’єр-міністрів та міністрів РФ, співробітників офісу президента Росії, високопоставлених військових та членів їх родин.
Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни.
Також Канада закрила експорт до Росії певних хімічних елементів, необхідних для виробництва електроніки, й заборонила своїм компаніям та громадянам купляти будь-яке російське озброєння.
Нагадаємо, що з лютого минулого року Канада загалом запровадила санкції проти понад 1800 російських фізичних та юридичних осіб.
Додамо, що раніше ЄС погодив десятий пакет антиросійських санкцій.
Також США запровадили санкції проти компаній у всьому світі, які допомагають Росії вести війну.
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