Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії і 14 олігархів, близьких до Путіна

Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії і 14 олігархів, близьких до Путіна

У зв'язку з вторгненням Росії до України Канада розширила санкції проти РФ, заборонивши експорт та імпорт предметів розкоші.

Також Канада запроваджує особисті санкції ще проти 14 російських олігархів, членів їхніх родини та наближених до путінського режиму людей.

Про це сьогодні, 20 травня, повідомили у Міністерства закордонних справ Канади.

"Від сьогодні уряд Канади забороняє експорт до Росії цільових товарів класу люкс, зокрема алкогольних напоїв, тютюну, деяких текстильних виробів і спортивного одягу, взуття, розкішного одягу та аксесуарів, ювелірних виробів, посуду та мистецтва. Канада також забороняє імпорт цільових предметів розкоші з Росії, зокрема алкогольних напоїв, морепродуктів, риби та непромислових діамантів", - йдеться у повідомленні.

За цінами 2021 року, загальна вартість заборонених товарів сягає 75,7 млн дол.

Уряд Канади також вводить заборону на експорт Росією товарів, які можуть бути використані у виробництві зброї.

Окрім цього, обмеження торкнулось і 14 осіб - серед яких російські олігархи, члени їхніх сімей та близьке оточення до режиму Путіна.

"Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні і несуть відповідальність за біль і страждання народу України", - зазначили в МЗС Канади.

Читайте також: