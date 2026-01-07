Канада зробила заяву про розміщення своїх військ в Україні: деталі

Марк Карні / © Associated Press

Канада може розмістити свою армію в Україні у складі багатонаціональних сил, а також навчати українських військових. Втім, після укладення мирної угоди.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє CTV News.

З його слів, це лише потенційна опція. Карні додав, що участь у багатонаціональних силах матиме «набагато більший ефект, ніж, якби ми діяли самостійно». Окрім того, каже він, що Оттава обговорює свій «відповідний і серйозний внесок» у забезпечення гарантій безпеки України.

Канадський прем’єр каже, що початковим внеском його країни у гарантії безпеки України може стати навчання військових ЗСУ, адже канадські солдати вже проводять тренування в Польщі в межах операції Unifier.

«Зусилля уряду з нарощування військового потенціалу допоможуть країні відіграти значущу роль у забезпеченні безпеки України після закінчення війни», — наголосив він.

Іноземні війська в Україні

У Парижі 6 січня Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання західних сил після припинення вогню. Іноземні військові забезпечать «заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші» та у «відновленні ЗСУ».

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підписана декларація передбачає створення багатонаціональних сил для гарантування безпеки. Також домовлено, чисельність української армії після припинення війни становитиме до 800 тисяч осіб.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уточнив, що Лондон і Париж планують розгорнути свої збройні сили на території України одразу після досягнення мирної угоди для забезпечення стабільності та зміцнення гарантій безпеки.