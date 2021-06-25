Канадська експертиза аварії літака МАУ під Тегераном: реакція МЗС України

Іран відповідальний за смерть 176 невинних осіб.

У Міністерстві закордонних справ України вітають звіт канадських експертів у справі щодо катастрофи українського літака рейсу PS752 над Тегераном, що підкреслює зневажливе ставлення Ірану до людського життя.

Про це заявила пресслужба МЗС.

"Українська сторона вітає зусилля уряду Канади, спрямовані на встановлення істини та досягнення справедливості у справі збивання українського рейсу PS752 в небі над Тегераном 8 січня 2020", — йдеться в повідомленні.

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"Цей звіт підтверджує позицію України про наявність системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому, спроба звести причину трагедії в« помилкових»дій оператора ракетного підрозділу не витримує ніякої критики!", — зауважили в міністерстві.

Також в пресслужбі вважають, що Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей, що знаходилися на борту збитого літака.

"Іран повинен бути притягнутий до відповідальності та забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права", — резюмували в МЗС.

Нагадаємо:

Вранці 8 січня в столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Весь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Весь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Спочатку причиною авіакатастрофи іранці називали технічну несправність літака. Однак вже увечері 9 січня стало відомо, що український Боїнг був помилково збитий Іраном відразу після зльоту з аеропорту Тегерана.

Іраном відразу після зльоту з аеропорту Тегерана. Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор".

збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор". Влада Ірану переконувала, що в комплексі ППО, яким був збитий літак МАУ в Ірані, були порушені настройки, і це нібито призвело до помилки в даних при виявленні літака. Україна з цією версією не погоджувалася.

не погоджувалася. У жовтні Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття.

за збиття. Процес виплати компенсацій рідним жертв може затягнутися на два роки.

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