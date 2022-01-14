Канадський прем'єр отримав позитивний COVID-тест на тлі відмови від посилення карантину: подробиці

У Канаді спостерігають рекордну кількість госпіталізацій. Більшість провінцій посилює заходи через поширення "Омікрона".

Прем'єр-міністр канадської провінції Саскачеван Скотт Мо у четвер, 13 січня, отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

"Я почуваюся добре, але самоізолюватимуся і працюватиму з дому впродовж наступних п'яти днів", - написав очільник уряду Саскачевану у своєму мікроблозі в Twitter.

Зазначається, що політик заразився наступного дня після того, як відмовився посилювати карантинні заходи в регіоні, де швидко поширюється новий штам COVID-19 "Омікрон".

На відміну від багатьох інших провінцій Канади, у Саскачевані, як і раніше, дозволена низка масових заходів, зокрема конференції та хокейні турніри. Це також єдиний регіон, який не відтерміновує повернення до очного навчання.

"Я не знаю, чи працюють вони (карантинні заходи. - Ред.) в будь-якій іншій провінції Канади, - пояснював Мо свою позицію журналістам. - Ми бачимо, що цифри продовжують зростати в районах, де діють обмеження, що виходять далеко за обмеження зборів".

У неділю ввечері прем'єр канадської провінції отримав негативний результат тесту на коронавірус і відтоді відвідав низку громадських заходів.

Також читайте У Казахстані на тлі рекорду з COVID-заражень посилили карантин

"Він був сфотографований з маскою під підборіддям, - вказують у виданні, - також неодноразово знімав маску, щоб відповісти на запитання під час прес-конференції у середу".

Більшість інших провінцій Канади запровадили низку заходів для запобігання поширенню "Омікрона". У Британській Колумбії, зокрема, обмежили спортивні заходи, в Онтаріо закрили приміщення барів та ресторанів, а в Квебеку запровадили вечірню комендантську годину.

Втім, навіть значно вакциновані регіони країни скаржаться на навантажання системи охорони здоров'я. У середу, 12 січня, середня щотижнева кількість госпіталізацій у Канаді сягнула 6 704 осіб, що є найвищим показником від початку пандемії.

Коронавірус у світі: за минулу добу інфікувалися 3,1 млн людей

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.