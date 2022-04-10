Канцлер Австрії, який приїжджав до Києва, планує зустрітись у Москві з Путіним

Напередодні канцлер Австрії зустрічався зі Зеленським.
Канцлер Австрії Карл Нехаммер, який 9 квітня приїжджав до Києва та зустрічався з Володимиром Зеленським, у понеділок, 11 квітня, приїде до Москви, щоб зустрітись з російським диктатором Путіни.
Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова.
Песков заявив, що Карл Нехаммер та Володимир Путін 11 квітня проведуть переговори. Тема розмови невідома.
Нагадаємо, у суботу, 9 квітня, з візитом солідарності до України прибув канцлер Австрії Карл Негаммер. Європейський політик зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
Канцлер Австрії Карл Нехаммер засудив звірства російських військ у Київській області, зокрема в Бучі, та наголосив на важливості розслідування цих воєнних злочинів.
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