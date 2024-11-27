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Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну для переговорів між Україною та РФ

Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну для переговорів між Україною та РФ

Карл Негаммер пропонує Австрію для переговорів між Україною та РФ / Фото: Associated Press

Він вважає, що Австрія може бути майданчиком для переговорів як нейтральна країна.

Канцлер Австрії Карл Негаммер під час розмови з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом обговорив російську агресію проти України.

Про це Негаммер розповів в інтерв'ю телеканалу PULS 24.

Він заявив, що під час розмови президент США попросив німецького канцлера дати свою оцінку війні, оскільки Негаммер один з небагатьох політиків, які проводили зустрічі з Зеленським та Путіним.

"Він також поділився зі мною своєю точкою зору. І після цього ми дуже швидко заговорили про те, наскільки важливий мир і як важливо, щоб війна припинилася", - сказав Негаммер.

Крім того, Негаммер запропонував Австрію як можливе місце для переговорів між Україною та РФ.

"Я включив Австрію в гру як гарне місце для переговорів, як нейтральну країну", - зазначив він.

Він заявив, шо під час розмови з Трампом у нього склалося враження, що новообраний президент США "думає про завершення війни дуже емоційно і в позитивному сенсі" і прагне до припинення бойових дій.

"Він дуже зацікавлений у тому, щоб зброя мовчала", - сказав Негаммер.

Разом з тим, німецький канцлер відмовився відповідати на питання, чи готовий Трамп піти на поступки російському диктатору за рахунок території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві придумали, як залучити Трампа на свій бік.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія припиняє постачання газу до Австрії.

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