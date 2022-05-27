Канцлер Австрії заявив, що Путін "запевнив" його в майбутньому обміні полоненими з Україною

Канцлер Австрії заявив, що Путін "запевнив" його в майбутньому обміні полоненими з Україною

Президент Росії Володимир Путін під час розмови 27 травня запевнив австрійського канцлера Карла Нехаммера, що між РФ та Україною відбудеться обмін полоненими.

Лідери двох країн обговорили можливості обміну полоненими під час 45-хвилинної телефонної розмови.

Про це пише CNN.

За даними канцелярії Австрії, Путін "запевнив" Нехаммера, "що зусилля щодо обміну військовополоненими будуть активізовані", додавши, що він "оптимістичний щодо того, що такий обмін незабаром стане можливим".

Господар Кремля також сказав, що Міжнародний комітет Червоного Хреста "матиме вільний доступ до військовополонених" та попросив надати такий доступ також до російських військовополонених в Україні.

У канцелярії Австрії додали, що Нехаммер отримав "позитивні сигнали" від Путіна про те, що буде знайдено рішення, щоб дозволити експорт українських товарів через порти Чорного моря.

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей. Виведених звідти українських військових доставили до медзакладів на окуповані території і планують обміняти їх на російських окупантів.

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