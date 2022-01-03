Канцлер Німеччини прагне зустрітися з Путіним у січні - Bild

Шольц, нібито, хоче почати відбудовувати стосунки з Росією.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне "нового початку" у відносинах з Москвою.
Про це повідомляє Bild з посиланням на власні джерела.
Щольц, зокрема, хоче обговорити газове питання, а зовнішньополітичний радник канцлера Йєнс Плетнер "вже протягом двох тижнів готує зустріч" Шольца із російським лідером у січні.
Bild додає, що така ситуація "залишає за бортом "зелених", які загалом більш критично налаштовані щодо Росії, особливо з питань зовнішньої політики та газопроводу "Північний потік-2".
Зазначено, спостерігачі у Німеччині вже неодноразово говорили, що у глави МЗС Анналени Бербок інший погляд на вибудовування відносин із Москвою, ніж у соціал-демократа Шольца.
Нагадаємо, що нова очільниця МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні.
Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що новий уряд Шольца відмовляється постачати Україні зброю.
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