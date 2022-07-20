Канцлер Німеччини Шольц знову скоротив військову допомогу для України - Die Welt

За останні три тижні Берлін передав Києву лише сухпайки та автівки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову скоротив обіцяну військову допомогу для України.

Про це повідомляє видання Die Welt, посилаючись на список вже доставленого та запланованого ФРН озброєння.

Так, зазначається, що за останні три тижні Україна отримала від Берліна лише 42 тисячі сухпайків та 102 одиниці неброньованих автомашини. А останнє значне постачання допомоги з Німеччини відбулося місяць тому - 21 червня в Україну прибули сім самохідних гаубиць PzH 2000 разом із новими боєприпасами, 5 тисячами шоломів, обладнанням для захисту від дронів та запасними частинами для автомобілів.

Водночас німецька опозиція у коментарі Die Welt розкритикувала відсутність подальших постачань зброї до України та назвали дії федерального уряду "ганьбою".

Варто зазначити, що раніше Шольц пообіцяв підтримувати Україну зброєю, "поки вона цього потребуватиме"

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 147-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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