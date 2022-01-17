Канцлер Німеччини закликав Росію до зменшення напруги на кордонах України та пригрозив Москві "високою ціною"

У Німеччині заявили, готові зробити все, щоб не сталось нового військового втручання.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом закликав Росію до конкретних кроків задля зменшення напруги на кордонах з Україною.
Про це повідомляє Bloomberg.
Олаф Шольц заявив, що нова агресія Росії проти України матиме наслідки для Кремля, проте не уточнив, які саме.
"Чіткий сигнал Німеччини разом з союзниками в ЄС і НАТО полягає в тому, що будь-яке військове втручання, будь-яка загроза цілісності України матиме високу ціну", - сказав Шольц.
Німецький канцлер додав, що він очікує від Росії конкретних кроків для зменшення напруги на російсько-українському кордоні. Також він закликав Кремль до діалогу, зокрема до відновлення "нормандського формату".
"Мова йде про те, щоб зробити все, щоб до військового втручання не дійшло", - наголосив Шольц.
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