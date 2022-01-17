Канцлер Німеччини закликав Росію до зменшення напруги на кордонах України та пригрозив Москві "високою ціною"

Канцлер Німеччини закликав Росію до зменшення напруги на кордонах України та пригрозив Москві "високою ціною"

У Німеччині заявили, готові зробити все, щоб не сталось нового військового втручання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом закликав Росію до конкретних кроків задля зменшення напруги на кордонах з Україною.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Олаф Шольц заявив, що нова агресія Росії проти України матиме наслідки для Кремля, проте не уточнив, які саме.

"Чіткий сигнал Німеччини разом з союзниками в ЄС і НАТО полягає в тому, що будь-яке військове втручання, будь-яка загроза цілісності України матиме високу ціну", - сказав Шольц.

Німецький канцлер додав, що він очікує від Росії конкретних кроків для зменшення напруги на російсько-українському кордоні. Також він закликав Кремль до діалогу, зокрема до відновлення "нормандського формату".

"Мова йде про те, щоб зробити все, щоб до військового втручання не дійшло", - наголосив Шольц.

Нагадаємо:

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох повідомив, Російська Федерація може здійснити широкомасштабне вторгнення до України найближчими днями.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи заяву заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд про 18 сценаріїв дій Вашингтона у разі нападу Росії на Україну, заявив, що Москва має на розгляді "свої сценарії" подальших дій, але їх менше.

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