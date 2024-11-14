Кандидат Трампа у держсекретарі дав зрозуміти, що мир у Європі є "ключовим" для США – Бербок

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прокоментувала вибір новообраного президента США Дональда Трампа, який планує призначити держсекретарем Марко Рубіо.

Про це повідомляє ZDF.

За словами Бербок, Рубіо нібито дав зрозуміти, що мир у Європі є "ключовим питанням для американців".

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"Саме тому я не займаюся обговоренням заздалегідь. Зараз нам потрібно знайти в собі сили", – сказала німецька міністерка.

Вона також запевнила, що незважаючи на нестабільну ситуацію в Німеччині, майбутня підтримка України не зміниться. Бербок сказала, що розраховує на згоду консервативного опозиційного союзу ХДС/ХСС у Бундестазі щодо цього питання.

Нагадаємо, Рубіо відносять до "яструбиного крила" Республіканської партії, вирізняючи його жорстку позицію щодо Китаю та Ірану. Щодо України, то у своїх останніх інтерв’ю він заявляв, що Києву треба шукати врегулювання з Москвою шляхом переговорів, а не зосереджуватися на поверненні всіх окупованих територій.

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