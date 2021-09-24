Кандидат у канцлери ФРН пригрозив зупинити "Північний потік-2": Україна не повинна постраждати

Лашет заявив, що Німеччині "потрібен цей економічний проєкт", однак пообіцяв зупинити його, якщо РФ порушить угоду.

Прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії і кандидат у канцлери ФРН від ХДС/ХСС Армін Лашет обіцяє негайно зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Росія порушить свої зобов'язання щодо України.

Відповідну заяву він озвучив під час фінальних теледебатів напередодні парламентських виборів у ФРН, повідомляє Deutsche Welle.

"Так, нам потрібен цей економічний проєкт, тому що, якщо ми зупинимо інші види енергії, нам знадобиться газ", - відповів Лашет на запитання про те, що чи хотів би він, щоб російський газопровід почав функціонувати.

Водночас він зауважив, що Україна як транзитна країна не повинна постраждати. "Якщо Росія порушить цю угоду, проєкт буде негайно зупинений", - наголосив він.

Нагадаємо, газопровід “Північний потік-2”, яким російський газ надходитиме в Європу в обхід України, уже добудований і готовий до запуску.

Раніше повідомлялося, що Німеччина запропонувала в обмін на завершення "Північного потоку-2" збудувати в Україні завод з виробництва водневого палива і частково перепрофілювати українську ГТС під його транспортування.

Новини світу: завершили будівництво російського газогону "Північний потік-2"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання