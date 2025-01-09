Кандидат в президенти Польщі "зірвав овації" Кремля: МЗС України різко відповіло Навроцькому

МЗС України прокоментувало маніпулятивні заяви польського політика, який поставив під сумнів членство нашої країни в ЄС і НАТО.

Попри будь-які заяви кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцького, Україна де-факто вже є "частиною євроатлантичної сімʼї народів і спільної європейської архітектури безпеки", а реальність є такою, що вона також стане де-юре членом Європейського союзу та НАТО.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Україні, опублікованій у четвер, 9 січня, на сайті відомства.

"Звернули увагу на коментарі голови інституту національної пам’яті Республіки Польща Кароля Навроцького, в яких питання членства України в ЄС і НАТО узалежнюються від розв'язання питань спільної історії. Відкидаємо ці тенденційні та маніпулятивні твердження. Такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості", – наголосили в МЗС.

Українські дипломати нагадали, що Київ та Варшава продовжують конструктивний діалог, щоб врегулювати складні питання історичного минулого.

"Ця робота спрямована на гідне вшанування пам’яті українців у Польщі та поляків в Україні. Вкотре закликаємо польських політиків не використовувати у внутрішньополітичній боротьбі тему складних сторінок історичного минулого", – закликали у зовнішньополітичному відомстві.

У заяві також зазначається, що маніпулятивні заяви Навроцького "викликали аплодисменти в Кремлі".

"Варто нагадати, що саме Росія століттями намагається знищити українську та польську держави. Москва і зараз вкладає колосальні ресурси в спроби зруйнувати українсько-польську дружбу та взаєморозуміння. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога", – підкреслили в МЗС.

Водночас у відомстві подякували Польщі, її уряду та суспільству за величезну допомогу в протистоянні російській агресії, яка дозволяє Силам оборони України захищати не лише свою батьківщину, але й всю Європу від агресивного та експансіоністського режиму Кремля.

Нагадаємо, кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО або ЄС, якщо не визнає своєї відповідальності за Волинську трагедію 1943 року. Він зазначив, що країна, яка не готова взяти відповісти за злочини минулого, не може бути частиною міжнародних альянсів.

Читайте також: