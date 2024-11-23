Кандидати Трампа на посади та рух росіян на фронті: головні новини ночі 22 листопада 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Пропонував створити "автономні зони": Трамп визначився зі спецпредставником з російсько-української війни Читати далі –>
- Стало відомо, кого Трамп планує зробити міністром фінансів США Читати далі –>
- Список цілей: у США розсекретили документ про цілеспрямовані вбивства політичних супротивників Путіна Читати далі –>
- Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
- У Кураховому ворог рухається двома основними шляхами - військовий оглядач Читати далі –>
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