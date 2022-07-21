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Кандидатка у прем'єр-міністри Британії Ліз Трасс окреслила свою позицію щодо війни в Україні

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Кандидатка у прем'єр-міністри Британії Ліз Трасс окреслила свою позицію щодо війни в Україні

Фото: Associated Press

Чинна міністерка закордонних справ і кандидатка у прем'єр-міністри Великої Британії Ліз Трасс окреслила свою позицію щодо війни в Україні.

Вона заявила, що підтримує Україну, але виступила проти прямої участі британських солдатів у війні.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерка закордонних справ наголосила, що Британія підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії, однак британські війська напряму не братимуть участь у бойових діях.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Ми очолили міжнародну коаліцію з надсилання зброї, ми запроваджуємо санкції, але я не підтримую пряму участь британських військ", - сказала Трасс.

Нагадаємо, кандидатів на посаду голови уряду Британії залишилося лише двоє за підсумками чергового раунду голосування за лідера керівної Консервативної партії.

Так, далі боротьбу за прем’єрське крісло продовжать ексканцлер казначейства (колишній міністр фінансів) Ріші Сунак та очільниця МЗС Ліз Трасс. 

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