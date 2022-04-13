Кандидатка у президенти Франції анонсувала вихід країни з НАТО у разі своєї перемоги

Кандидатка у президенти Франції анонсувала вихід країни з НАТО у разі своєї перемоги

Марін ле Пен підкреслила, що за її президентства Франція не виходитиме з ЄС.

Лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка є головною суперницею нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона на чинних виборах, заявила, що у разі її перемоги Франція вийде із НАТО.

Про це вона заявила на пресконференції 13 квітня.

Марін ле Пен підкреслила, що за її президентства Франція не виходитиме з Європейського союзу, однак абсолютно напевно залишить Північноатлантичний альянс.

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"Це не моя мета... Я хочу, щоб Франція покинула об'єднане військове командування НАТО. Я ніколи не погоджуся з тим, щоб наші війська підпорядковувалися командуванню НАТО чи європейському командуванню", - сказала Марін ле Пен.

Нагадаємо, Макрон відмовився називати злочини росіян в Україні «геноцидом».

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