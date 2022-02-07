Кандидатка в президенти Франції російською звернулася до РФ щодо України: відео

Кандидатка в президенти Франції російською звернулася до РФ щодо України: відео

На переконання Пекресс, війна з Україною була б "жахливою помилкою" Росії.

Кандидатка в президенти Франції від "Республіканців" Валері Пекресс закликала Росію відмовитися від війни з Україною.

Відповідну заяву політкиня озвучила в етері телеканалу France 2.

"Я хочу сказати гордому російському народові, що ми маємо разом будувати мир у Європі. Почати війну з Україною було б жахливою помилкою", - висловилася вона російською мовою.

Зауважимо, що Пекресс працювала радницею колишнього президента Франції Жака Ширака, очолювала французьке Міністерство освіти і науки за Ніколя Саркозі, а також обіймала посаду міністерки бюджету та державних рахунків в уряді експрем'єр-міністра Франсуа Фійона.

Від 2015 року політкиня є президенткою ради регіону Іль-де-Франс від партії "Республіканці".

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон, який цього тижня приїде до Росії із робочим візитом, заявляє, що планує відмовити президента РФ Володимира Путіна від вторгнення до України.

Je veux dire au fier peuple russe que nous devons construire la paix en Europe et que commencer une guerre avec l'Ukraine serait une terrible erreur. #Pecresse2022 pic.twitter.com/DZOFfbr5A0 — Valérie Pécresse (@vpecresse) February 6, 2022

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