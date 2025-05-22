Кандидат на посаду голови БЕБ Віктор Дубовик заявив про порушення прозорості в конкурсній процедурі

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Відповідну заяву він оприлюднив на своїй офіційній сторінці Facebook.

За словами Дубовика, після завершення етапу практичних завдань виникло багато питань щодо об’єктивності оцінювання та легітимності ухвалених рішень конкурсною комісією.

"Члени комісії фактично самоусунулися від оцінювання. Бали виставляли невідомі “експерти”, без прозорої методики та відкритої інформації про порядок їх залучення", — зазначив кандидат.

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Також він звернув увагу на суттєві розбіжності у виставлених оцінках: за однакові відповіді кандидати отримували різні бали, тоді як за протилежні — іноді однакові. При цьому, за його словами, відсутні офіційні правильні відповіді, які могли б бути точкою порівняння.

Крім того, Дубовик повідомив про відсутність контролю за скануванням та обробкою робіт після виконання практичних завдань кандидатами, що, на його думку, створює ризики підміни чи втрати результатів.

Він також заявив, що станом на 22 травня на сайті Кабінету Міністрів досі відсутній протокол засідання комісії від 13 травня 2025 року, що, ймовірно, свідчить про його непідписання.

"Будувати нові інституції старими методами — це шлях до втрати довіри. А довіра — це головна валюта державного управління сьогодні", — додав Дубовик.

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Кандидат наголосив на необхідності публічного обговорення проблемних моментів конкурсної процедури. Він також нагадав, що сам був учасником перемовин з Міжнародним валютним фондом, під час яких міжнародні партнери наголошували на необхідності дотримання високих стандартів прозорості та доброчесності у процесі добору керівника БЕБ.

На завершення Дубовик підкреслив, що принципи відкритості, неупередженості та підзвітності, визначені законом про Бюро економічної безпеки, мають застосовуватися і до самої процедури призначення директора цього органу.