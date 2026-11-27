Еммануель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон різко відреагував на заяву кандидата у президенти країни, олімпійського чемпіона з дзюдо Тедді Рінера, який поставив під сумнів доцільність військової допомоги Україні.

Чинний французький лідер висловив свої обурення з цього приводу під час пресконференції в Брюсселі.

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Зауважимо, Рінер заявив, мовляв, не розуміє, навіщо Париж хоче відправляти свої війська до України. Адже, на його думку, війна не стосується безпосередньо французів.

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«Це не наша війна», — висловився він.

Реакція Макрона

За словами президента, що відмова від підтримки України може мати серйозні наслідки для самої Франції та всієї Європи. Така позиція здатна поставити під загрозу європейську безпеку вже у найближчій перспективі.

«Боротьба українців — це і наша боротьба. Це боротьба за безпеку Європи, бо мішенню Володимира Путіна є Європейський союз і НАТО», — пояснив Макрон.

Він закликав уникати «наївності» та «безвідповідальності». Водночас Макрон наголосив, що Франція не є країною, яка виділила на допомогу Україні найбільшу частку свого бюджету.

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«Як президент Франції можу вам сказати: те, що відбувається в Україні, — це питання безпеки всіх французів», — заявив він.

Нагадаємо, інша кандидатка у президенти, лідерка ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен також робить неоднозначні заяви на адресу України. Зокрема, вона заговорила про Третю світову війну. Вона вважає, мовляв, ситуація має три можливі сценарії: пряме втручання НАТО у війну, яке призведе до Третьої світової, затяжний конфлікт або усвідомлення всіма країнами його наслідків.

Окрім того, вона підтвердила намір припинити фінансову допомогу Україні, якщо стане президенткою. Своє рішення пояснила складним станом державних фінансів, водночас пообіцявши виконати вже взяті Парижем зобов’язання перед Києвом.

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