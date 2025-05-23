Кандидат у президенти Польщі зробив заяву про відправлення військ до України

Кароль Навроцький. / © Associated Press

Реклама

Опозиційний кандидат у президенти Польщі, директор Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький пообіцяв не пускати Україну до НАТО та зобов'язався не відправляти війська до сусідньої країни.

Про це повідомляє на польський канал TVN 24.

“Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт з Росією”, висловився політик.

Реклама

Зазначається, що Навроцький підписав декларацію, за якою він підтримує умови, висунуті лідером антиукраїнської “Конфедерації” Славоміром Менценом, в обмін на його підтримку перед другим туром виборів.

Серед висунутих Менцен умов - зобов'язання не відправляти польські війська до України.

“Я відправлю польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися”, - заявив, Навроцький, коментуючи цей пункт з так званої “Декларації Менцена”.

Як повідомлялося, кандидат у президенти Польщі виступив проти вступу України до НАТО. З його слів, це втягне весь Альянс у війну з Російською Федерацією.

Реклама

Нагадаємо, чинний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголошує, що країна не збирається надсилати свій військовий контингент до України. Очільник польського уряду зауважив, що метою Варшави є охорона кордону з Росією та Білоруссю.

Дата публікації 21:57, 11.05.25 Кількість переглядів 10 Після саміту в Києві Путіну довелося бігти до журналістів?! Реакція світу на карколомні заяви