Кандидат в президенти Франції назвав Трампа «корисним ідіотом» Путіна

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Французький політик Рафаель Глюксман розкритикував рішення президента США Дональда Трампа послабити обмеження на експорт російського дизельного пального. Він заявив, що така політика грає на користь Кремля та посилює загрози для Європи.

Про це повідомляє Politico.

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Після перемоги на праймеріз лівоцентристського табору Глюксман виступив на Саміті з питань конкурентоспроможності в Парижі. Він різко висловився щодо політики американського президента та ролі Вашингтона в забезпеченні європейської безпеки.

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«На чолі Сполучених Штатів стоїть людина, яка є або корисним ідіотом, або агентом, що підриває силу та свободу Європи. Війна Росії проти України спрямована безпосередньо проти нас, європейців, і ми залишилися наодинці», — заявив Глюксман.

Депутат Європарламенту також заявив, що перемога його ультраправої суперниці Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції 2027 року стане вигідною для Путіна та означатиме поразку для Європи.

Politico нагадує, що раніше Ле Пен висловлювала «певну форму захоплення» Путіним. Крім того, 2014 року її партія «Національний фронт» отримала кредит від банку, пов’язаного з Росією.

Сама Ле Пен пояснювала, що її політична сила звернулася по фінансування за кордон після того, як французькі банки відмовили їй у кредитуванні. За її словами, отримана позика не вплинула на політичні позиції партії, а гроші згодом повернули.

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«Хоча Ле Пен засудила тотальну війну Росії в Україні, деякі обрані представники її партії й досі категорично виступають проти надання допомоги Україні та підтримують зміцнення відносин із Росією», — йдеться у матеріалі.

За даними опитування, наведеного виданням, Ле Пен має двозначну перевагу над конкурентами в першому турі президентських виборів. Глюксман посідає четверте місце, поступаючись колишньому прем’єр-міністру Едуару Філіпу та представнику крайніх лівих Жан-Люку Меланшону.

Якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі, у Франції відбудеться другий тур виборів.

В інтерв’ю Politico Глюксман, який виступає за поглиблення європейської інтеграції, наголосив на необхідності створення «Європейського небесного щита» для України та розвитку потужнішої й незалежнішої європейської оборонної промисловості.

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Цю ініціативу також підтримав президент Франції Еммануель Макрон. За даними видання, ідея посилення європейської оборони знаходить підтримку серед представників різних політичних сил країни.

«Протягом десятиліть ми передавали наш суверенітет і нашу безпеку у руки Вашингтона, і тепер ми усвідомлюємо, якою помилкою це було», — зазначив Глюксман.

Політик також виступив за спільні запозичення країн ЄС для фінансування оборонних проєктів. Таку ідею неохоче підтримують Німеччина та інші держави, які дотримуються жорсткої бюджетної політики.

На думку Глюксмана, спільне фінансування дозволить Європі ефективніше розвивати оборонні технології, ніж реалізація окремих двосторонніх проєктів між державами. Як приклад він навів невдалу франко-німецьку програму створення винищувача нового покоління.

«Жодна європейська країна, включаючи Німеччину, не зможе в короткостроковій перспективі протистояти війні майбутнього» проти таких держав, як Китай, Росія та США, без спільних інвестицій, вважає політик.

«Це питання життя чи смерті», — наголосив Глюксман.

Раніше повідомлялося, що Трамп домовився з Путіним про постачання російського пального та вимагає від України припинити удари по російських НПЗ.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «дасть знати», якщо Росія порушить енергетичне перемир’я з Україною.

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