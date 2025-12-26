Кандидатів можуть зобов’язати декларувати зв’язки з РФ: у ЦВК розповіли про майбутні зміни

Вибори в Україні / © ТСН.ua

Центральна виборча комісія пропонує запровадити обов’язкове декларування співпраці кандидатів із державою-агресоркою Росією. За приховування таких фактів передбачені санкції.

Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко в етері телеканалу «Рада», коментуючи підготовку змін до виборчого законодавства.

Про що йдеться у пропозиції

За словами очільника Комісії, наразі обговорюється ідея, згідно з якою кандидати на виборні посади мають офіційно повідомляти про:

Факти співпраці з органами влади або структурами РФ;

Отримання фінансування від держави-агресора;

Діяльність на окупованих територіях.

Чи будуть знімати з виборів автоматично

Діденко підкреслив, що наявність зв’язків із Росією не означатиме автоматичну відмову в реєстрації кандидата. Головний акцент робиться на прозорості перед виборцями.

«Санкції можливі лише у разі, якщо кандидат приховає таку інформацію і це підтвердять компетентні органи», — пояснив голова ЦВК.

Коли це запрацює

Наразі ці норми мають статус пропозицій. Остаточне рішення про те, чи з’являться такі вимоги у Виборчому кодексі, має ухвалити Верховна Рада України.

Питання очищення майбутнього політичного поля від російського впливу є одним із ключових у дискусіях щодо проведення перших повоєнних виборів в Україні.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

Раніше у ЦВК заявили про неможливість проведення виборів без зміни законодавства.