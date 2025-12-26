ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Кандидатів можуть зобов’язати декларувати зв’язки з РФ: у ЦВК розповіли про майбутні зміни

Кандидати мають декларувати зв’язки з державою-агресоркою, якщо таку інформацію приховають — тоді санкції, зазначив голова ЦВК.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вибори в Україні

Вибори в Україні / © ТСН.ua

Центральна виборча комісія пропонує запровадити обов’язкове декларування співпраці кандидатів із державою-агресоркою Росією. За приховування таких фактів передбачені санкції.

Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко в етері телеканалу «Рада», коментуючи підготовку змін до виборчого законодавства.

Про що йдеться у пропозиції

За словами очільника Комісії, наразі обговорюється ідея, згідно з якою кандидати на виборні посади мають офіційно повідомляти про:

  • Факти співпраці з органами влади або структурами РФ;

  • Отримання фінансування від держави-агресора;

  • Діяльність на окупованих територіях.

Чи будуть знімати з виборів автоматично

Діденко підкреслив, що наявність зв’язків із Росією не означатиме автоматичну відмову в реєстрації кандидата. Головний акцент робиться на прозорості перед виборцями.

«Санкції можливі лише у разі, якщо кандидат приховає таку інформацію і це підтвердять компетентні органи», — пояснив голова ЦВК.

Коли це запрацює

Наразі ці норми мають статус пропозицій. Остаточне рішення про те, чи з’являться такі вимоги у Виборчому кодексі, має ухвалити Верховна Рада України.

Питання очищення майбутнього політичного поля від російського впливу є одним із ключових у дискусіях щодо проведення перших повоєнних виборів в Україні.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

Раніше у ЦВК заявили про неможливість проведення виборів без зміни законодавства.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie