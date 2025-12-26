- Дата публікації
Політика
- Політика
Кандидатів можуть зобов’язати декларувати зв’язки з РФ: у ЦВК розповіли про майбутні зміни
Кандидати мають декларувати зв’язки з державою-агресоркою, якщо таку інформацію приховають — тоді санкції, зазначив голова ЦВК.
Центральна виборча комісія пропонує запровадити обов’язкове декларування співпраці кандидатів із державою-агресоркою Росією. За приховування таких фактів передбачені санкції.
Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко в етері телеканалу «Рада», коментуючи підготовку змін до виборчого законодавства.
Про що йдеться у пропозиції
За словами очільника Комісії, наразі обговорюється ідея, згідно з якою кандидати на виборні посади мають офіційно повідомляти про:
Факти співпраці з органами влади або структурами РФ;
Отримання фінансування від держави-агресора;
Діяльність на окупованих територіях.
Чи будуть знімати з виборів автоматично
Діденко підкреслив, що наявність зв’язків із Росією не означатиме автоматичну відмову в реєстрації кандидата. Головний акцент робиться на прозорості перед виборцями.
«Санкції можливі лише у разі, якщо кандидат приховає таку інформацію і це підтвердять компетентні органи», — пояснив голова ЦВК.
Коли це запрацює
Наразі ці норми мають статус пропозицій. Остаточне рішення про те, чи з’являться такі вимоги у Виборчому кодексі, має ухвалити Верховна Рада України.
Питання очищення майбутнього політичного поля від російського впливу є одним із ключових у дискусіях щодо проведення перших повоєнних виборів в Україні.
Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».
Раніше у ЦВК заявили про неможливість проведення виборів без зміни законодавства.