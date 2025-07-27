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Канцлер Австрії закликав ЄС залишатися єдиним у питанні війни в Україні
Євросоюз має залишатися згуртованим у питанні російсько-української війни та разом з партнерами посилювати тиск на РФ
Європейський Союз має зберігати єдність у протистоянні російській агресії та не допустити внутрішнього розколу, аби ефективно тиснути на Росію з метою примусити її до мирних переговорів.
Про це заявив федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Зальцбурзі, передає Укрінформ.
«Як Євросоюз ми повинні залишатися єдиними, не дозволяючи розколу, і разом з нашими глобальними партнерами посилювати тиск на Росію. Усі ми хочемо припинення цієї війни. Найбільше цього хочуть і заслуговують люди в Україні», — заявив Штокер.
Він наголосив, що настав час для Москви проявити справжню готовність до діалогу.
«Настав час, щоб Росія нарешті була готова до серйозних мирних переговорів», — додав канцлер Австрії.
Раніше повідомлялося, що український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников заявив, що без допомоги США та Євросоюзу Україна ризикує зникнути з політичної мапи світу.
Ми раніше інформували, що країни Європейського Союзу погодили 18-й пакет санкцій проти агресорки Росії.