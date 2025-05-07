Канцлер Німеччини Мерц відповів, коли планує відвідати Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує незабаром відвідати Україну.

Про це повідомило видання Tagesschau.

Під час візиту до Парижа Мерц заявив, що триває узгодження деталей поїздки, і він заявив, що «зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією».

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Канцлер наголосив, що ключовим питанням є готовність Москви погодитися на 30-денне перемир’я. Канцлер також підкреслив, що гарантії безпеки для України від Німеччини можуть бути розглянуті лише після досягнення довгострокового припинення вогню.

Канцлер підкреслив, що США мають продовжувати брати активну участь у цьому процесі, «а також у подальшому забезпеченні гарантій безпеки для України», та «щоб американці залишалися в грі». Він наголосив, що «продовжать виконувати свої зобов’язання» перед НАТО, так і перед Україною.

Нагадаємо, 6 травня в Німеччині обрано нового канцлера.