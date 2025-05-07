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Канцлер Німеччини Мерц відповів, коли планує відвідати Україну
Фрідріх Мерц також відповів чого очікує від США та коли будуть розглянуті гарантії безпеки для України.
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує незабаром відвідати Україну.
Про це повідомило видання Tagesschau.
Під час візиту до Парижа Мерц заявив, що триває узгодження деталей поїздки, і він заявив, що «зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією».
Канцлер наголосив, що ключовим питанням є готовність Москви погодитися на 30-денне перемир’я. Канцлер також підкреслив, що гарантії безпеки для України від Німеччини можуть бути розглянуті лише після досягнення довгострокового припинення вогню.
Канцлер підкреслив, що США мають продовжувати брати активну участь у цьому процесі, «а також у подальшому забезпеченні гарантій безпеки для України», та «щоб американці залишалися в грі». Він наголосив, що «продовжать виконувати свої зобов’язання» перед НАТО, так і перед Україною.
Нагадаємо, 6 травня в Німеччині обрано нового канцлера.