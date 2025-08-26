- Дата публікації
Канцлер Німеччини викрив тактику Путіна
Мерц закликає Путіна погодитися на переговори.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у "тактиці зволікання".
Про це повідомляє видання Tagesschau.
З його слів, “фюрер хоче обумовити зустріч між ним та президентом України Володимиром Зеленським попередніми умовами. Вони, наголошує Мерц, є «абсолютно неприйнятними» з точки зору Києва та його західних партнерів.
Канцлер Німеччини під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні закликав диктатора Росії Володимира Путіна розпочати переговори з Володимиром Зеленським.
“Тепер черга Москви. Якщо російський президент серйозно налаштований припинити вбивства, то він прийме пропозицію. Якщо російська сторона не зробить цього кроку, то знадобиться ще більший тиск”, - наголосив Мерз.
З його слів, українські партнери працюють над подальшими санкціями в Євросоюзі, Окрім того, канцлер каже, що вони обговорили гарантії безпеки від двох держав НАТО, “які, перш за все, мають бути спрямовані на те, щоб українська армія могла захищати країну в довгостроковій перспективі”.
Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Володимир Путіна можна змусити укласти мир лише шляхом введення мит для країн, які продовжують торгувати з Москвою або допомагають військовій промисловості країни-агресорки.