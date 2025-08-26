ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

Канцлер Німеччини викрив тактику Путіна

Мерц закликає Путіна погодитися на переговори.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у "тактиці зволікання".

Про це повідомляє видання Tagesschau.

З його слів, “фюрер хоче обумовити зустріч між ним та президентом України Володимиром Зеленським попередніми умовами. Вони, наголошує Мерц, є «абсолютно неприйнятними» з точки зору Києва та його західних партнерів.

Канцлер Німеччини під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні закликав диктатора Росії Володимира Путіна розпочати переговори з Володимиром Зеленським.

“Тепер черга Москви. Якщо російський президент серйозно налаштований припинити вбивства, то він прийме пропозицію. Якщо російська сторона не зробить цього кроку, то знадобиться ще більший тиск”, - наголосив Мерз.

З його слів, українські партнери працюють над подальшими санкціями в Євросоюзі, Окрім того, канцлер каже, що вони обговорили гарантії безпеки від двох держав НАТО, “які, перш за все, мають бути спрямовані на те, щоб українська армія могла захищати країну в довгостроковій перспективі”.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Володимир Путіна можна змусити укласти мир лише шляхом введення мит для країн, які продовжують торгувати з Москвою або допомагають військовій промисловості країни-агресорки.

Дата публікації
Кількість переглядів
452
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie