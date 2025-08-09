Капітуляцію теж можна вважати "шляхом до миру": ексрадник Трампа різко розкритикував саміт на Алясці

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон дав вкрай жорстку оцінку майбутній зустрічі Трампа з Путіним на Алясці. Він назвав саміт тріумфом для російського лідера і небезпечним сигналом для України.

Про це пише Independent

Перемога для Путіна: чому Аляска?

Болтон порівняв заплановану зустріч із сумнозвісними мирними переговорами Трампа з Талібаном у Кемп-Девіді. Він також різко розкритикував вибір місця для саміту.

Реклама

«Це дуже люб’язно з боку Путіна приїхати до колишньої російської Америки на цей саміт. Єдиним кращим місцем для Путіна, ніж Аляска, була б Москва. Початкові налаштування, я думаю, є великою перемогою для Путіна. Він — лідер-ізгой парійської держави, і його вітатимуть у Сполучених Штатах», — заявив Болтон.

Він вважає, що ситуація «дуже швидко йде на користь Росії», а Україна, можливо, опиниться в ситуації, коли у неї не буде вибору.

«Здача в полон — це завжди один зі способів досягти мирної угоди», — сказав колишній радник Трампа.

Жорстка оцінка перспектив мирної угоди

Ведуча CNN Кетлін Коллінз зауважила, що Путін не може зустрічатися в Європі через ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Однак Болтон відкинув цей аргумент, зазначивши, що зустріч могла б відбутися у Відні чи Женеві, де ордер МКС можна було б обійти. На його думку, вибір Аляски став стратегічною поступкою Кремлю.

Реклама

Болтон також висловив припущення, що мирна угода може бути схожою на план, який обговорювався під час виборчої кампанії. Згідно з цим планом, Росія зберігає всі території, які утримує зараз, створюється демілітаризована зона на українському боці, а Україна зобов’язується не вступати до НАТО.

«Якщо Україна погодиться на припинення вогню тут, вона фактично погодиться на свій новий кордон з Росією. Я думаю, що це дуже небезпечний момент для Зеленського та українського уряду», — підсумував Болтон.

За його словами, незважаючи на розчарування та обурення, які Трамп раніше демонстрував, «Путін знову зачарував його». Він додав, що з точки зору стратегічних інтересів США, цей день був не найкращим, оскільки майбутня зустріч стає великою медійною подією, яка грає на руку Кремля.

Нагадаємо, Ющенко оцінив можливість перемир’я з Росією та нагадав, що не кожна війна закінчується перемир’ям. Третій президент України сумнівається у можливості домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, якого він назвав «одіозним кримінальним злочинцем».