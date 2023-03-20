"Капітуляція або виведення російських військ": Данілов про вимоги до "мирного плану" Китаю

Головним пунктом "мирного плану" Китаю має бути виведення російських військ із території України.

Про це у Твіттер написав секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Формула успішної реалізації "мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний - капітуляція або виведення російських окупаційних військ із території України відповідно до норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", - зазначив він.

Свою заяву Данілов приурочив до візиту глави КНР Сі Цзіньпіна до Москви, який триватиме до 22 березня.

Що відомо про "мирний план" від Китаю

"Мирний план" Китаю містить 12 принципів, які, на переконання влади, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова "конфлікт" та "українська криза".

Зокрема, у документі Китай закликав:

до припинення вогню та бойових дій

усі сторони забезпечити експорт продовольства у межах зернового коридору

усі сторони повинні протистояти перетворенню світової економіки на зброю

припинити запровадження односторонніх санкцій

уникати подальшої ескалації кризи та виходу її з-під контролю

до якнайшвидшого відновлення діалогу між рф та Україною

до поваги до законних інтересів у сфері безпеки всіх країн

міжнародне співтовариство взяти участь у реконструкції зони конфлікту

протидіяти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї

врегулювати гуманітарну кризу та запобігти її розростанню

"Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням або розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки і занепокоєння всіх країн слід сприймати серйозно і належним чином розглядати. Немає простого розвʼязання складної проблеми. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення загальної, всеосяжної, кооперативної та стійкої безпеки та памʼятаючи про довгостроковий мир та стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки", — йдеться у документі.

Китай оприлюднив свій "мирний план" для закінчення війни в Україні