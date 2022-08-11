"Каральна операція СБУ": які фейки і маніпуляції поширювали окупанти 10 серпня

Центр протидії дезінформації окупанти поширили чергові фейки і маніпуляції.
Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.
- Фейк
В МО РФ повідомили, що володіють «даними про те, що київський режим направить до Харкова співробітників СБУ для проведення каральної операції з виявлення громадян з проросійськими поглядами, затриманим будуть погрожувати фізичною розправою над членами їхніх сімей, насильством та тортурами».
- Дезінформацію
Перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко заявив: «керівництво України та країн НАТО організували провокацію у Бучі з метою легалізувати постачання важкого озброєння, те ж саме зараз відбувається з обстрілами ЗСУ територій Запорізької АЕС».
- Маніпуляцію
Пропагандисти РФ повідомили, що «європейці влаштували флешмоб #againstSanctions проти антиросійських санкцій, під час якого публікують у Twitter фото порожніх тарілок, оскільки їжу «з’їли» санкції проти Росії», проте інформація щодо підтримки такої «акції» громадянами країн ЄС не відповідає дійсності.
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