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Каравани вантажівок із путінською "свастикою": що вивозять російські війська з України

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Каравани вантажівок із путінською "свастикою": що вивозять російські війська з України

Українська розвідка заявила про вивезене медичне обладнання із лікарні Старобільська, що в Луганській області. 

Президент Росії Володимир Путін, що керує армією мародерів навіть перестав приховувати, що знає про все, що робить його гарматне м’ясо. Штука в тому, що потік вкраденого в Україні - це не лише  хаотичний потік чужих матраців, пралок і килимів. Російська орда власність українського народу грабує централізовано.

Про це йшлося в ТСН. 

  • У тимчасово окупованому Мелітополі зафіксували каравани вантажівок із путінською "свастискою".  Найімовірніше, колони вивозили  вкрадене у місцевих фермерів зерно, яке росіяни направляють  до Криму. 
  • У військовій адміністрації Запорізької області заявили – окупанти віднімають продовольство, погрожуючи зброєю. 
  • В міністерстві агрополітики уточнюють – вартість вивезеного збіжжя може сягати до сотень тисяч доларів. Востаннє так витрушували українські комори сталінські орли  під час Голодомору. 
  • Вартість лише відстеженої сільгосптехніки,  яку поцупили росіяни, CNN оцінює у 5 мільйонів доларів. Однак, коли окупанти пригнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що не можуть їх навіть увімкнути, бо комбайни заблоковані дистанційно. 
  • В окупованій Ялті місцеві ЗМІ публікували фото черг біля вантажівок з овочами із красномовним уточненням – овочі з українського Херсону, який наразі тимчасово захоплений росіянами. 
  • Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов назвав це результатом економічної співпраці із Херсонською областю. 
  • Варто не забувати, як на офіційному сайті влади російського Красноярського краю майоріли повідомлення, що поповнення фонду сільськогосподарської продукції планується коштом постачання з України
  • І українське продовольство далеко не єдине, на що здійснює нальоти путінська орда. Так, із Маріупольської лікарні, за повідомленням міської ради, росіяни вивезти вцілілі апарати штучної вентиляції легень. 
  • А українська розвідка заявила про вивезене медичне обладнання із лікарні Старобільська, що в Луганській області. Цю техніку було придбано для українських пацієнтів за програмою міжнародної допомоги. 
  • Зараз фіксують грабежі українських музеїв. Причому є дані, що йдеться про централізоване управління цим процесом. Кажуть навіть про розподільчий пункт в Донецьку куди спецбригади звозять цінності з України. З Маріуполя окупанти вивезли щонайменше 7 творів мистецтва, про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. А в музеї у Сумській області розгромлено і розкрадено експозицію присвячену подіям другої світової війни. 
  • Власне саме так діяли колись фашисти з творами мистецтв і історичними пам’ятками. “Достатньо знищити пам`ятки культури народу, щоб уже в другому поколінні він припинив своє існування як нація", - так твердив рейхсляйтер окупованих областей Сходу нацистської Німеччини Альфред Розенберг I тепер ясно у кого вчився Путін. 

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, як любов Гітлера до скандинавських рун продовжилася у символіці "спецоперації" Путіна.

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