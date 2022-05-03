Каравани вантажівок із путінською "свастикою": що вивозять російські війська з України

Каравани вантажівок із путінською "свастикою": що вивозять російські війська з України

Українська розвідка заявила про вивезене медичне обладнання із лікарні Старобільська, що в Луганській області.

Президент Росії Володимир Путін, що керує армією мародерів навіть перестав приховувати, що знає про все, що робить його гарматне м’ясо. Штука в тому, що потік вкраденого в Україні - це не лише хаотичний потік чужих матраців, пралок і килимів. Російська орда власність українського народу грабує централізовано.

Про це йшлося в ТСН.

У тимчасово окупованому Мелітополі зафіксували каравани вантажівок із путінською "свастискою". Найімовірніше, колони вивозили вкрадене у місцевих фермерів зерно, яке росіяни направляють до Криму.

У військовій адміністрації Запорізької області заявили – окупанти віднімають продовольство, погрожуючи зброєю.

В міністерстві агрополітики уточнюють – вартість вивезеного збіжжя може сягати до сотень тисяч доларів. Востаннє так витрушували українські комори сталінські орли під час Голодомору.

Вартість лише відстеженої сільгосптехніки, яку поцупили росіяни, CNN оцінює у 5 мільйонів доларів. Однак, коли окупанти пригнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що не можуть їх навіть увімкнути, бо комбайни заблоковані дистанційно.

В окупованій Ялті місцеві ЗМІ публікували фото черг біля вантажівок з овочами із красномовним уточненням – овочі з українського Херсону, який наразі тимчасово захоплений росіянами.

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов назвав це результатом економічної співпраці із Херсонською областю.

Варто не забувати, як на офіційному сайті влади російського Красноярського краю майоріли повідомлення, що поповнення фонду сільськогосподарської продукції планується коштом постачання з України

І українське продовольство далеко не єдине, на що здійснює нальоти путінська орда. Так, із Маріупольської лікарні, за повідомленням міської ради, росіяни вивезти вцілілі апарати штучної вентиляції легень.

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А українська розвідка заявила про вивезене медичне обладнання із лікарні Старобільська, що в Луганській області. Цю техніку було придбано для українських пацієнтів за програмою міжнародної допомоги.

Зараз фіксують грабежі українських музеїв. Причому є дані, що йдеться про централізоване управління цим процесом. Кажуть навіть про розподільчий пункт в Донецьку куди спецбригади звозять цінності з України. З Маріуполя окупанти вивезли щонайменше 7 творів мистецтва, про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. А в музеї у Сумській області розгромлено і розкрадено експозицію присвячену подіям другої світової війни.

Власне саме так діяли колись фашисти з творами мистецтв і історичними пам’ятками. “Достатньо знищити пам`ятки культури народу, щоб уже в другому поколінні він припинив своє існування як нація", - так твердив рейхсляйтер окупованих областей Сходу нацистської Німеччини Альфред Розенберг I тепер ясно у кого вчився Путін.

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, як любов Гітлера до скандинавських рун продовжилася у символіці "спецоперації" Путіна.

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