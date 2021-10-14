"Карфаген" буде зруйнований": у центрі Тбілісі десятки тисяч прихильників Саакашвілі вимагають його звільнення

У посланні експрезидента, яке зачитав адвокат, Саакашвілі закликав прихильників опозиції об'єднатися.
Близько 50 тисяч людей зібралися у четвер на площі у центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Про це у четвер, 14 жовтня, повідомляють "Новости-Грузия".
Зазначається, що кілька десятків тисяч людей приїхали на акцію з регіонів, майже стільки ж на площі і жителів грузинської столиці.
Big turnout at #FreeSaakashvili rally in Tbilisi pic.twitter.com/3Fa3zmJFcr— Andro (@ThisIsAndro) October 14, 2021
Гендиректор опозиційного каналу "Мтаварі" й один з адвокатів Саакашвілі зачитали його послання, в якому він закликав прихильників опозиції об'єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від Національного руху, які на місцевих виборах вийшли в другі тури практично у всіх великих містах Грузії.
"Зараз не час розділятися ні за якими ознаками, ні за партійними, ні за якихось інших. Час звільнити Грузію, і найнеобхідніше сьогодні для цього - єдність, важливо усвідомити, що наше суспільство, країна, потребують великого примирення...Нам залишилося зробити останній крок і режим Іванішвілі - цей "Карфаген" брехні, зла і утиска, буде обов'язково зруйнований. Темряву змінить світ, добро переможе зло. Нехай нас береже бог!", йдеться в посланні Саакашвілі.
Наразі на акції тривають виступи прихильників опозиції. Вони вимагають звільнення Саакашвілі і критикують уряд "Грузинської мрії".
Нагадаємо:
- 13 жовтня під посольством Грузії у Києві відбулася акція на підтримку затриманого у Тбілісі експрезидента Міхеіла Саакашвілі. Прихильники політика пікетували грузинське посольство з вимогою його звільнення. Понад сотня людей розгорнула біля будівлі посольства плакати з написами: "Free Saakashvili", "Свободу Міші", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" та інші.
- Тим часом у Грузії створили мультифункціональну групу лікарів для аналізу стану здоров'я колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі, який оголосив у в'язниці голодування.