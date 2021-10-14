"Карфаген" буде зруйнований": у центрі Тбілісі десятки тисяч прихильників Саакашвілі вимагають його звільнення

"Карфаген" буде зруйнований": у центрі Тбілісі десятки тисяч прихильників Саакашвілі вимагають його звільнення

У посланні експрезидента, яке зачитав адвокат, Саакашвілі закликав прихильників опозиції об'єднатися.

Близько 50 тисяч людей зібралися у четвер на площі у центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це у четвер, 14 жовтня, повідомляють "Новости-Грузия".

Зазначається, що кілька десятків тисяч людей приїхали на акцію з регіонів, майже стільки ж на площі і жителів грузинської столиці.

Гендиректор опозиційного каналу "Мтаварі" й один з адвокатів Саакашвілі зачитали його послання, в якому він закликав прихильників опозиції об'єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від Національного руху, які на місцевих виборах вийшли в другі тури практично у всіх великих містах Грузії.

"Зараз не час розділятися ні за якими ознаками, ні за партійними, ні за якихось інших. Час звільнити Грузію, і найнеобхідніше сьогодні для цього - єдність, важливо усвідомити, що наше суспільство, країна, потребують великого примирення...Нам залишилося зробити останній крок і режим Іванішвілі - цей "Карфаген" брехні, зла і утиска, буде обов'язково зруйнований. Темряву змінить світ, добро переможе зло. Нехай нас береже бог!", йдеться в посланні Саакашвілі.

Наразі на акції тривають виступи прихильників опозиції. Вони вимагають звільнення Саакашвілі і критикують уряд "Грузинської мрії".

Нагадаємо:

13 жовтня під посольством Грузії у Києві відбулася акція на підтримку затриманого у Тбілісі експрезидента Міхеіла Саакашвілі. Прихильники політика пікетували грузинське посольство з вимогою його звільнення. Понад сотня людей розгорнула біля будівлі посольства плакати з написами: "Free Saakashvili", "Свободу Міші", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" та інші.

на підтримку затриманого у Тбілісі експрезидента Міхеіла Саакашвілі. Прихильники політика пікетували грузинське посольство з вимогою його звільнення. Понад сотня людей розгорнула біля будівлі посольства плакати з написами: "Free Saakashvili", "Свободу Міші", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" та інші. Тим часом у Грузії створили мультифункціональну групу лікарів для аналізу стану здоров'я колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі, який оголосив у в'язниці голодування.

Новини світу: прихильники Саакашвілі влаштували акцію під стінами грузинського посольства у Києві

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