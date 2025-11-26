Улюбленець Трампа Такер Карлсон приголомшив заявою, що "сильно ненавидить" республіканців США

Такер Карлсон / © Associated Press

Відомий американський консервативний коментатор і колишній ведучий Fox News Такер Карлсон несподівано накинувся з різкою критикою на Республіканську партію, назвавши її членів «зрадниками». Його заява пролунала в інтерв’ю з подкастером Шоном Раяном і стала яскравою ознакою наростання розколу в русі MAGA (Make America Great Again).

Про це пише Bild.

«Вони просто непотрібні»

Карлсон заявив, що республіканці «майже досягли точки, в якій вони просто непотрібні», і йому доведеться «протистояти їм».

«Я їх сильно ненавиджу, тому що вони такі зрадники!» — заявив ведучий.

Його обурення викликала байдужість партії до соціальних і культурних проблем. Карлсон розкритикував республіканців за відсутність реакції на його претензії щодо «чортових торгових центрів», шкіл карате та вейп-шопів, які спотворюють ландшафт.

Він також висловив гнів через небажання політиків боротися з контентом OnlyFans, який, на його думку, «робить жінок» повіями, та ігнорування проблеми насильства над дітьми.

«Не можна брати мої податкові гроші й потім відмовлятися щось робити проти насильства над дітьми. Хіба [моя реакція] це божевілля?» — запитав Карлсон.

Розкол у MAGA та поразки на виборах

Заява Карлсона пролунала на тлі зростання напруженості всередині консервативного крила партії. Раніше про свій вихід із Конгресу оголосила конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка також дистанціювалася від Дональда Трампа, зокрема через його поведінку в резонансній справі Епштейна.

Аналітики редакції Bild зазначають, що роз’єднаність республіканців грає на руку демократам, які посилюють тиск перед проміжними виборами до Конгресу 2026 року. Демократи розраховують повернути більшість у Палаті представників, де республіканці наразі мають лише незначну перевагу (5 мандатів).

Раніше повідомлялося, що впливовий американський ведучий і блогер Такер Карлсон, відомий своїм інтерв’ю з Путіним під час війни, розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо підтримки дій Ізраїлю проти Ірану.