Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі: що заявив (фото)

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Getty Images

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Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу 6 серпня. Церемонія інавгурації відбулася у польському парламенті.

Про це повідомили на сайті польського лідера.

Склавши присягу, Навроцький виступив зі своїм першим зверненням до Національних зборів Польщі. Під час промови президент, зокрема, заявив, що буде «голосом поляків», які хочуть збереження суверенітет держави, перебуваючи у складі Євросоюзу.

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«Я буду голосом тих, хто хоче суверенної Польщі, Польщі, яка є в Європейському Союзі, але Польщі, яка не є Європейським Союзом, а є Польщею і залишиться Польщею», — висловився Навроцький.

Він також сказав, що підтримуватиме найважливіші альянси Польщі, зокрема зі США, і виступив проти незаконної міграції і переходу країни на євро.

Інавгурація Кароля Навроцького / © Associated Press

v / © Associated Press

Інавгурація Кароля Навроцького / © Associated Press

Нагадаємо, у червні Навроцький переміг на президентських виборах у Польщі з результатом у 50,89% голосів. За його конкурента Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців.

Як заявив посол України в Польщі Василь Боднар, очікується, що після інавгурації Навроцького відбудеться налагодження безпосередньої комунікації між Києвом і новим польським керівництвом.

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До слова, під час свого візиту до Києва у червні попередній президент Польщі Анджей Дуда порадив українцям бути терплячими до Навроцького.