Мапа України в центрі переговорів: що показали Зеленському в Білому домі

Мапа України в Овальному кабінеті / © BBC

Під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті була виставлена велика мапа України.

Про це повідомляє кореспондент ВВС Ентоні Заркер.

На ній східна частина країни, позначена рожевим кольором, відображала території, які наразі контролюють російські війська — це близько 20% держави.

За словами журналіста, мапа, розташована навпроти президентського столу Resolute, стала наочним нагадуванням для української делегації про реальний стан війни, яка триває вже майже чотири роки.

“Це стало холодним нагадуванням для українців, які зібралися в залі, про поточний стан справ у цій майже чотирирічній війні, і могло б надати Трампу наочний спосіб посилити тиск на Зеленського, щоб той обміняв територію на мир”, — написав журналіст.

Нагадаємо, коли українська делегація прибула до Білого дому, журналісти звернули увагу, що заступник голови ОП Павло Паліса мав із собою карту.