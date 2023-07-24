Карту Буданова з поділеною на частини Росією продали з аукціону за 14 млн грн

Карту Буданова з розділеною Росією продали з молотка на аукціоні Фонду Сергія Притули за 14 млн гривень

Про це розповів волонтер Сергій Притула у повідомленні у соціальних мережах.



"Вітаю пана Михайла з перемогою у аукціоні!Дякую всім учасникам за запеклу боротьбу, дякую всім глядачам за активність в чаті і дякую команді фонду за допомогу в організації!", - додав він у дописі.

Вся сума долучається до збору «Виявляємо - знищуємо» на закупівлю 5 комплексів БПЛА EOS для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Нагадаємо, що карта з поділом РФ на кілька частин була на столі у кабінеті керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова і викликала істерику у російських пропагандистів.

Нагадаємо, в інтерв’ю ТСН очільник української військової розвідки пояснив істерику, яку викликала “розчленована” Російська Федерація на карті у його кабінеті тим, що багато хто із російських діячів усвідомив, що РФ дійсно розвалиться, і тепер думають, що з цим робити.

Читайте також: