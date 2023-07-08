Касетні боєприпаси для України: ще дві країни слідом за Німеччиною виступили проти

Країни-підписанти конвенції про касетні боєприпаси не схвалили рішення США передати цю зброю Україні, але висловили повагу до такого рішення суверенної країни.

Іспанія та Велика Британія слідом за Німеччиною не підтримали рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси.

Про це повідомляє телеканал RTVE та Sky News.

Так, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що виступає "проти" рішення Сполучених Штатів відправити касетні бомби України. Вона зазначила, що така ініціатива США є односторонньою і не здійснюється в рамках НАТО. Водночас Роблес додала, що поважає таке рішення "суверенної країни".

"Іспанія, ґрунтуючись на твердих зобов’язаннях, які вона має щодо України, також має тверде зобов’язання щодо того, що певна зброя та снаряди не можуть бути поставлені за жодних обставин", – сказав Роблес.

Своєю чергою, прем'єр Британії Ріші Сунак також заявив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів загалом. Водночас він зазначив, що підтримує Київ, надаючи танки та зброю великої дальності.

"Ми продовжуватимемо робити свій внесок у підтримку України проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки та нещодавно зброю великої дальності, і, сподіваюся, усі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну", - сказав Сунак.

Раніше у Німеччині також виступили проти відправлення касетних боєприпасів до України. Про це заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Чому деякі країни не схвалюють рішення США надати Україні касетні снаряди

Німеччина, Британія та Іспанія належать до списку країн, які підписали міжнародну конвенцію про касетні боєприпаси. Вона забороняє використання, виробництво, розробку, зберігання й передавання таких боєприпасів, а також надання допомоги іншим у таких діях.

Конвенцію офіційно узгодили наприкінці 2008 року. Станом на зараз її підписали 106 держав. Водночас Україна, США та Росія не входять до цього переліку.

Слід додати, що касетні боєприпаси вважають дуже небезпечною зброєю, особливо для цивільного населення. В одному такому снаряді міститься дуже багато менших. Коли снаряд розривається над поверхнею, менші його складові всіюють велику територію. Частина з них не детонує, тому цю територію потім доводиться ретельно розміновувати.

Однак пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що у Києві розуміють застереження щодо застосування касетних боєприпасів, тож Збройні сили України будуть використовувати їх відповідально для визволення своїх територій і людей. Україна запевнила партнерів, що використовуватиме касетні боєприпаси дуже обережно.

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